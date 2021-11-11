رئيس الإسماعيلي يتراجع عن تصريحاته: نرفض التخلي عن المحمدي وشكري فى يناير

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رفض مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي، التخلي عن ثنائي الفريق الكروي الأول بالنادى باهر المحمدي وشكري نجيب، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعدما تلقي الثنائي العديد من العروض المحلية والخاريجة للرحيل عن قلعة الدراويش.

وأكد رئيس النادى الإسماعيلي في تصريحات خاصة أن الاستغناء عن العناصر الأساسية للفريق أمر مرفوض تماماً من أجل الحفاظ على القوام الأساسي، لافتا إلى أن المدير الفنى الأجنبي الجديد هو الذي سيحدد أمر تواجد أي لاعب بالفريق من عدمه.

واقترب النادى من التعاقد مع الأرجنتيني خوان براون المدير الفنى للمنتخب الشباب الأرجنتيني، لتولى مهمه القيادة الفنية للفريق خلفاً لطلعت يوسف، ويعاونه كلا من أحمد العجوز ومحمد حمص، كما سيتم التعاقد مع مدرب حراس أجنبي.

وكان الكومي قد أكد في تصريحات تليفزيونية مساء أمس أنه لا يمانع في بيع باهر المحمدي للنادي الأهلي.

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