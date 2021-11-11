ضبط عاطل نصب على مواطن بحجة إلحاق ابنه بإحدى الكليات

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كشفت اجهزة الأمن ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين مقيم بنى عبيد بالدقهلية بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه وطلبه الحصول على مبلغ مالى منه بزعم إلحاق نجله بإحدى الكليات، مدعياً علاقاته ونفوذه بمسؤولى تلك الجهات «على خلاف الحقيقة»، وعدم تنفيذه ما وعد به.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة بنى عبيد بالدقهلية بالنصب والاحتيال على المُبلغ على النحو المشار إليه، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغ، إلا أنه لم يف بما وعد به.

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.