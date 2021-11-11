ضبط متهم نصب على المواطنين بحجة مساعدتهم فى الحصول على قروض

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تمكن ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال نشر مشاركات عبر إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» زاعماً خلالها قدرته على توفير قروض لهم من إحدى الجمعيات، الأمر الذي دفع العديد من الراغبين في الحصول على تلك القروض بالتواصل معه وتحويل مبالغ مالية له عبر أحدى تطبيقات الهاتف كمصاريف إدارية، كما تبين ارتكابه لعدد (3) وقائع بذات الأسلوب وبحوزته هاتف محمول «بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الوقائع المشار إليها»، وبمواجهته غاعترف بارتكابه للوقائع بقصد النصب على المواطنين والتحصل على مبالغ مالية منهم.