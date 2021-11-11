المقاصة يحتوي غضب البدلاء ويبحث عن مهاجم سوبر

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نجح تامر مصطفي المدير الفنى للفريق الكروي الاول بنادي مصر المقاصة فى احتواء غضب لاعبي الفريق الذين لم يشاركوا بشكل اساسي فى مباريات الفريق الفيومي منذ انطلاق بطولة الدورى الممتاز، بعدما وعدهم بالحصول على فرصه المشاركة اساسياً خلال المباريات عقب استئناف بطولة الدورى ، و التى تشهد حالة توقف بسبب ارتباط المنتخب الوطنى بمواجهتى انجولا و الجابون فى التصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة كاس العالم.

ووعد تامر مصطفى المدير الفني للمقاصة لاعبي الفريق الفيومي بالحصول على فرصة المشاركة في المباريات القادمة من عمر مسابقة.

ياتى ذلك ، فى الوقت الذى فتح فيه مسئولو نادي المقاصة ملف الصفقات الجديدة، لتدعيم صفوف الفريق الفيومي بعدد من اللاعبين الجدد، القادرين على سد العجز في بعض المراكز داخل صفوف المقاصة خاصة الخط الأمامي، ومعاناة الفريق الفيومي من عدم وجود مهاجم سوبر