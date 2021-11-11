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موظف الجمعية الزراعية استولى علبى ثمن المحاصيل

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موظف الجمعية الزراعية استولى علبى ثمن المحاصيل موظف الجمعية الزراعية استولى علبى ثمن المحاصيل

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كشفت اجهزة الامن ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام موظف بإحدى الجمعيات الزراعية بمحافظة سوهاج بإختلاس مبالغ مالية من أموال الجمعية محل عمله والإستيلاء عليها لنفسه بدون وجه حق .

تبين من التحريات صحة الواقعة ، وقيامه بإستغلال موقعه الوظيفى والإستيلاء على مبالغ مالية من بعض عملاء الجمعية الزراعية جهة عمله وهى قيمة حصولهم على الأسمدة المدعمة المخصصة لهم وإختلاسها لنفسه وعدم توريدها لحساب الجمعية ، مما أضر بالمال العام بما قيمته المبالغ المالية المستولى عليها ،أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة

المصرى اليوم

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