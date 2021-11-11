الأهلي يجرب البدلاء فى ودية السبت استعدادًا للمقاولين العرب

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يعود الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى لاستئناف التدريبات اليوم الخميس بعد انتهاء الراحة السلبية التى منحها بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، للاعبين لمدة 5 أيام عقب القمة، وتقرر تكثيف الجرعات التدريبية للاعبين خلال الأيام المقبلة للوصول بجميع العناصر إلى أعلى فورمة قبل عودة مباريات الدورى.

ويخوض الفريق مباراة ودية السبت بهدف الحفاظ على حساسية المباريات للعناصر الأساسية وتجهيز البدلاء للمرحلة المقبلة، وبدأ الجهاز الفنى فى مشاهدة تسجيلات للمباريات التى شارك فيها المقاولون العرب للتعرف على نقاط القوة والضعف عند المنافس قبل مواجهة الفريقين المقررة 19 نوفمبر الجارى بالجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز.

وسافر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، وأمير توفيق مدير التعاقدات،إلى الإمارات، لبحث ترتيبات معسكر الفريق المقرر إقامته خلال فترة توقف الدوري القادمة.

ويخوض عبد الحفيظ وتوفيق جولات تنسيقية لبحث ترتيبات إقامة معسكر الفريق في الإمارات، من خلال تحديد فندق الإقامة وملاعب التدريب وكذلك إمكانية إقامة مباريات ودية للأهلي في هذا التوقيت.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي معسكرًا مغلقًا في الإمارات لمدة 15 يومًا، وذلك خلال فترة التوقف القادمة التي يشهدها الدوري الممتاز.