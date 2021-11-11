«أمن المنافذ» تضبط 8 قضايا تهريب بضائع وهجرة غير شرعية

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واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة على كافة المنافذ.

أسفرت تلك الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط 4 قضابا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، أبرزها (مستلزمات طبية – أحذية وملابس)، وضبط 36 قضية أمن عام، و1286 مخالفة مرورية متنوعة، وقضيتي تهريب مواد وأقراص مخدرة.

كما تمكنت من تنفيذ 240 حكم قضائي متنوع، وضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات.