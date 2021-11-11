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الأهلى يطالب كاف بتحديد موعد السوبر الأفريقي

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الأهلى يطالب كاف بتحديد موعد السوبر الأفريقي الأهلى يطالب كاف بتحديد موعد السوبر الأفريقي

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طلب النادى الأهلى من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تحديد موعد السوبر الأفريقي المقرر أمام الرجاء المغربى، حتى يتسنى للفريق الأحمر التحضير وطلب تأجيل مبارياتة في الدورى التي تتعارض مع موعد السوبر فضلا عن ارتباط الفريق بالمشاركة في مونديال الأندية المقرر بالإمارات.

وكشف مصدر بالأهلى عن إرسال النادى إلى الكاف موعد مقترح للسوبر الأفريقي بحيث يكون 23 ديسمبر المقبل كموعد مبدئى وطلب بضرورة إبلاغه بالموعد قبلها بشهر على الأقل لتجنب أي تعارض ووضع برنامج خاص لتخفيف الضغط على اللاعبين بسبب توالى المشاركات في المباريات على الصعيدين المحلى والأفريقي.

من ناحية أخرى، عاد الفريق إلى استئناف التدريبات أمس بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها بيتسو موسيمانى المدير الفنى للاعبين لمدة 5 أيام عقب القمة، وتقرر تكثيف الجرعات التدريبية للاعبين خلال الأيام المقبلة للوصول بجميع العناصر إلى أعلى فورمة قبل عودة مباريات الدورى، ويخوض الفريق مباراة ودية غدا السبت بهدف الحفاظ على حساسية المباريات للعناصر الأساسية وتجهيز البدلاء للمرحلة المقبلة، وبدأ الجهاز الفنى في مشاهدة تسجيلات للمباريات التي شارك فيها المقاولون العرب للتعرف على نقاط القوة والضعف عند المنافس قبل مواجهة الفريقين المقررة 19 نوفمبر الجارى بالجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز.

المصرى اليوم

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