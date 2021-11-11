سقوط موظفين بالرشوة فى الغربية ..سهلا البناء على ارض زراعية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظفان بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة الغربية بإستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية من خلال قيام أحدهما بإستصدار ترخيص بناء عقار على أرض زراعية وعدم قيام المتهم الآخر بتحرير ثمة محاضر تعدى على الأرض الزراعية المشار إليها ، مما مكن المذكور من البناء بالمخالفة للقانون والإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة عن تلك الأعمال المخالفة وتربيح الغير مقابل تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالك الأرض الزراعية .