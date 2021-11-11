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تدعيم الدفاع أبرز أولويات العميد فى الاتحاد السكندري

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تدعيم الدفاع أبرز أولويات العميد فى الاتحاد السكندري تدعيم الدفاع أبرز أولويات العميد فى الاتحاد السكندري

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طلب حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري، ضرورة التعاقد مع مدافع متميز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوف الدفاع، وذلك بعدما أسفرت المباريات الثلاثة التي خاضهم الفريق في انطلاق بطولة الدورى الممتاز ارتفاع معدل الأهداف التي سكنت شباك الفريق السكندري، بسبب تراجع مستوى المديافع الجامبي داميون لوي وهو الأمر الذي كلف الفريق إهدار العديد من النقاط خلال أول ثلاث جولات من المسابقة.

وأجرى إبراهيم حسن مدير الكرة، عدة اتصالات للبحث عن البديل المميز لحل هذه الأزمة، في الوقت التي ترددت أنباء عن نية العميد في الاستغناء عن الجامايكى وعرضه للبيع خلال الفترة المقبلة.

ويستعد نادى الاتحاد لمواجهة نادى الجونة يوم 18 نوفمبر المقبل، على استاد الإسكندرية في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى، بعد العودة من التوقف الدولى الحالى.

المصرى اليوم

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