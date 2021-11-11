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بعد رحيله عن منصبه.. 10 صفقات نارية أبرمها مدير ليفربول أبرزها صلاح وماني وفان دايك

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بعد رحيله عن منصبه.. 10 صفقات نارية أبرمها مدير ليفربول أبرزها صلاح وماني وفان دايك بعد رحيله عن منصبه.. 10 صفقات نارية أبرمها مدير ليفربول أبرزها صلاح وماني وفان دايك

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بانتهاء الموسم الجاري ، سيرحل الإداري المحنك مايكل إدواردز، المدير الرياضي لنادي ليفربول عن النادي العريق بعد سلسلة من الأعمال الناجحة على مدار عدة سنوات خاصة على صعيد صفقت اللاعبين.

وربطت تقارير في الساعات الماضية بين رحيل مايكل إدواردز وبين الفشل في التوصل إلى اتفاق لتجديد عقد محمد صلاح الجديد مع نادي ليفربول ، ولكن الحقيقة هى أن الرجل سيرحل من أجل تولي منصب المدير الرياضي لنادي نيوكاسل.

وخلال فترة تواجده في ليفربول والتي تنتهي بنهاية الموسم الجاري ، نجح مايكل إدواردز في إبرام عدة صفقات من العيار الثقيل لفريق ليفربول ، كان أبرزها 10 صفقات نارية صنعت إنجازات ليفربول في السنوات الماضية وأبرزها الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد نحو 10 سنوات من الغياب عن خزائن الليفر وكذلك التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت أهم هذه الصفقات والمقابل النادي لها كما يلي:

المصري محمد صلاح - 36 مليون جنيه إسترليني.

الهولندي فيرجيل فان دايك - 75 مليون جنيه إسترليني.

السنغالي ساديو ماني - 30 مليون جنيه إسترليني.

البرازيلي روبيرتو فيرمينو - 29 مليون جنيه إسترليني.

الإنجليزي جو جوميز - 3 ملايين جنيه إسترليني.

الهولندي جورجينيو فينالدوم - 25 مليون جنيه إسترليني.

الأسكتلندي أندي روبرتسون - 8 ملايين مليون جنيه إسترليني.

البرازيلي أليسون بيكر - 65 مليون مليون جنيه إسترليني.

البرازيلي فابينيو - 39 مليون جنيه إسترليني.

البرتغالي ديوجو جوتا - 45 مليون جنيه إسترليني.

كما نجح مايكل إدواردز في ضم المدافع الكاميروني جويل ماتيب مجاناً لصفوف الريدز ليشكل عنصراً ثابتاً في دفاع الفريق لسنوات طويلة.

المصرى اليوم

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