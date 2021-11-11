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بالأرقام.. التاريخ يدعم البرازيل ضد كولومبيا في تصفيات 2022

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بالأرقام.. التاريخ يدعم البرازيل ضد كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2022 بالأرقام.. التاريخ يدعم البرازيل ضد كولومبيا في تصفيات 2022

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تتطلع البرازيل إلى تعزيز تقدمها في صدارة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، وسترحب البرازيل بكولومبيا في كورينثيانز أرينا يوم الجمعة.

في غضون ذلك، يتجه الزائرون إلى المباراة من خلال ثلاث تعادلات متتالية وسيتطلعون إلى إنهاء هذه الفترة الجافة والحفاظ على فرصهم في التأهل.

وعادت البرازيل إلى طرق الفوز في تصفيات ، حيث حققت الفوز 4-1 على أوروجواي على أرضها في الجولة الماضية.

قبل ذلك، شهد رجال بيتي أن سلسلة انتصاراتهم الثلاثة المتتالية وصلت إلى نهايتها بفضل التعادل مع كولومبيا في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين في أكتوبر الماضي.

برصيد 31 نقطة من 11 مباراة، تتصدر البرازيل حاليًا جدول تصفيات كأس العالم، بفارق ستة نقاط عن الأرجنتين صاحبة المركز الثاني.

بينما برصيد 16 نقطة من 12 مباراة، تحتل كولومبيا حاليًا المركز الرابع في الترتيب، متساوية في النقاط مع أوروجواي في المركز الأخير.

البرازيل وكولومبيا وجها لوجه:

كانت البرازيل مهيمنة تمامًا في تاريخ مواجهات المنتخبين، حيث حققت 20 فوزًا من المواجهات الـ 34 الماضية بين الجانبين. حققت كولومبيا ثلاثة انتصارات فقط، بينما انتهت 11 مباراة بالتعادل.

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