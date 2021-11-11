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مرعي واموتو يهددان بالرحيل عن المصري بسبب المستحقات

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مرعي واموتو يهددان بالرحيل عن المصري بسبب المستحقات مرعي واموتو يهددان بالرحيل عن المصري بسبب المستحقات

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منح عمرو مرعي، واوستين اموتو ثنائي الفريق الكروي الأول بالنادى المصري، مهلة أخيرة لمجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية، من أجل الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة، وهدد الثنائي بالرحيل عن المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعدما تلقي الثنائي العديد من العروض من أندية الاتحاد السكندري والإسماعيلي.

ويعانى فريق المصري من أزمة مالية طاحنة في الوقت الذي انشغل فيه مجلس الإدارة بالبحث عن حلول لأزمة الانتخابات المقبلة للنادى بعدما سحب جميع المرحشين أوراق ترشحهم للانتخابات في واقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ انتخابات الأندية المصرية.

من جهة آخرى، يواصل الفريق الكروي بقيادة التونسى معين الشعبانى، تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة نادى بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة 19 نوفمبر، في إطار الجولة الرابعة من الدورى المصرى الممتاز.

وتعادل المصرى البورسعيدى في أول ثلاث جولات مع غزل المحلة وسموحة وفيوتشر، محققا 3 نقاط احتل بها المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدورى المصرى وهو المركز الذي لا يليق بطموحات جماهير وأعضاء النادي البورسعيدي.

المصرى اليوم

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