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إقبال كبير على قافلة دار الكتب إلى بورسعيد

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إقبال كبير على قافلة دار الكتب إلى بورسعيد إقبال كبير على قافلة دار الكتب إلى بورسعيد

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في إطار احتفالات وزارة الثقافة باختيار بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية لعام ٢٠٢١، أطلقت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى، اليوم الخميس، قافلة ثقافية وفنية للأطفال.

وقدمت القافلة عدة أنشطة في قصر ثقافة بورسعيد من بينها ورش رسم ولوحات فنية بالقماش وأعمال نسيج بالخيوط وورشة صناعة عرائس الإصبع وعرض فنى لمسرح العرائس المتنقل.

وشهدت الأنشطة إقبالا كبيرا من أطفال محافظة بورسعيد الذين سعدوا بالمشاركة في الورش الفنية المتنوعة التي قدمها لهم مركز بحوث وتوثيق أدب الطفل بدار الكتب والوثائق القومية.

المصرى اليوم

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