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منتخب يقتنص نقطة ثمينة من أنياب أستراليا

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منتخب السعودية يقتنص نقطة ثمينة من أنياب أستراليا منتخب يقتنص نقطة ثمينة من أنياب أستراليا

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اقتنص السعودي نقطة غالية من أنياب مستضيفه الأسترالي، بعد تعادلهما سلبيا، ظهر اليوم الخميس على ملعب كومبانك في سيدني، وسط أجواءٍ ممطرة، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى قطر 2022.

وكان اللقاء سجالا بين المنتخبين، حيث هدد الكانجرو مرمى في أكثر من فرصة على مدار الشوط الأول، بينما شهد الشوط الثاني تفوقا واضحا للصقور وأضاعوا أكثر من 3 فرص محققة للفوز.

وكاد منتخب السعودية يخطف فوزا قاتلا في الدقيقة 83 من خلال رأسية جميلة وجهها صالح الشهري نحو الشباك لكنها مرت بجانب القائم الأيسر.

واستمر الضغط السعودي فأبدع ماتيو رويان بتصديه لتسديدة قوية من سالم الدوسري في الدقيقة 84، واستمر اللعب بضغط وتنظيم عالٍ من الأخضر السعودي في الدقائق الأخيرة، حتى أطلق حكم اللقاء نهاية المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

وارتفع رصيد منتخب السعودية إلى 13 نقطة محافظا على صدارة الترتيب في مجموعته، فيما ارتفع رصيد أستراليا إلى 10 نقاط في المركز الثاني.

المصرى اليوم

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