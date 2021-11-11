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تضبط مخزن مواد كحليية بدون ترخيص

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التموين تضبط مخزن مواد كحليية بدون ترخيص تضبط مخزن مواد كحليية بدون ترخيص

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تمكنت مباحث إدارة بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مخزن تعبئة كحول إيثلين، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة لإدارته المخزن "بدون ترخيص" ، وقيامه بتصنيع وتعبئة كميات كبيرة من المواد المطهرة (كحول طبى) مجهولة المصدر وخلطها بماء مقطر غاشا بذلك جمهور المستهلكين ، كما عثر بداخل المصنع المشار إليه على “200 عبوة كحول – 240 لتر ميثانول مذيب عضوى – 600 لتر مياه مقطرة وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها -3200 إستيكر – 800 عبوة فارغة معدة للتعبئة” وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بإدارته المخزن "بدون ترخيص".

المصرى اليوم

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