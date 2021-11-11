«الجنايات» تستدعي زوجه الإهاربي هشام عشماوى لمناقشتها بـ«خلية الفرقان»

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قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الخميس، استدعاء زوجة الإرهابى هشام عشماوى لمناقشتها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية كتائب الفرقان»، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية أسست بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي.

كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست للاعتداء على الحريات ونشر الفوضى في البلاد، وكشفت التحقيقات أن من بين المتهمين زوج شقيقة الإرهابي هشام عشماوي، ووجهت له النيابة تهمة تمويل جماعة إرهابية والانضمام لها.