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حبس تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات في الدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيقات

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حبس تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات في الدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات في الدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيقات

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قررت نيابة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، حبس تشكيل عصابي ‏للإتجار في المواد المخدرة، مكون من 4 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات ‏بعد ضبطهم بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة ‏والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام»، وبالاشتراك مع ‏مديرية أمن الدقهلية وبحيازتهم 160 كليو جرام من نيات البانجو المخدر. ‏

وكانت معلومات وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة ‏والذخائر غير المرخصة‏، عن نشاط عناصر تشكيل عصابي مكون من4 أشخاص، وجميعهم ‏مقيمين بقرية ديمشلت ومنية بدواى في محافظة الدقهلية ولهم معلومات جنائية وقائمين على إدارة بؤرة إجرامية مسلحة شديدة ‏الخطورة بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة المنصورة. ‎

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الوكر الخاص بالمتهمين وضبطهم وهم: «السيد. م. م»، 39 سنة، وشهرته ‏عبدالحميد أبوكبشة، عاطل وسابق اتهامه في قضية قتل عمد، و«محمد. ح. م»، 28 سنة، ‏وشهرته محمد أبوشاور، عاطل وسبق اتهامه في عدد 2 قضيتي سلاح وسرقة، و«محمد. ر. ‏إ»، 34 سنة، وسبق اتهامه في قضية اتجار بالمواد المخدرة، وجميعهم مقيمون في قرية ‏ديمشلت مركز دكرنس، «محمد. ع. ع»، 27 سنة، عاطل ومقيم بقرية منية بداوي مركز ‏المنصورة وسبق اتهامه في قضية سرقة .

وبتفتيش المتهمين عثرت القوة بحوزتهم على: عدد 3 قطع سلاح ناري وعدد من الطلقات النارية ‏مختلفة الأعيرة- كمية من مخدر البانجو وزنت 160 كيلو جرام- عدد 3 قطع سلاح أبيض- عدد ‏‏2 دراجة نارية «بدون لوحات»- عدد 4 هواتف محمول- مبلغ مالي، وتقدر القيمة المالية للمواد ‏المخدرة المضبوطة بحوالي 600 ألف جنيه.‏

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم واتخاذ ‏الإجراءات القانونية‎ ‎، وبإحالتهم للنيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .

المصرى اليوم

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