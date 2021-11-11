حبس تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات في الدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيقات

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قررت نيابة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، حبس تشكيل عصابي للإتجار في المواد المخدرة، مكون من 4 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطهم بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام»، وبالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية وبحيازتهم 160 كليو جرام من نيات البانجو المخدر.
وكانت معلومات وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عن نشاط عناصر تشكيل عصابي مكون من4 أشخاص، وجميعهم مقيمين بقرية ديمشلت ومنية بدواى في محافظة الدقهلية ولهم معلومات جنائية وقائمين على إدارة بؤرة إجرامية مسلحة شديدة الخطورة بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة المنصورة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الوكر الخاص بالمتهمين وضبطهم وهم: «السيد. م. م»، 39 سنة، وشهرته عبدالحميد أبوكبشة، عاطل وسابق اتهامه في قضية قتل عمد، و«محمد. ح. م»، 28 سنة، وشهرته محمد أبوشاور، عاطل وسبق اتهامه في عدد 2 قضيتي سلاح وسرقة، و«محمد. ر. إ»، 34 سنة، وسبق اتهامه في قضية اتجار بالمواد المخدرة، وجميعهم مقيمون في قرية ديمشلت مركز دكرنس، «محمد. ع. ع»، 27 سنة، عاطل ومقيم بقرية منية بداوي مركز المنصورة وسبق اتهامه في قضية سرقة .
وبتفتيش المتهمين عثرت القوة بحوزتهم على: عدد 3 قطع سلاح ناري وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة- كمية من مخدر البانجو وزنت 160 كيلو جرام- عدد 3 قطع سلاح أبيض- عدد 2 دراجة نارية «بدون لوحات»- عدد 4 هواتف محمول- مبلغ مالي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 600 ألف جنيه.
وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية ، وبإحالتهم للنيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .