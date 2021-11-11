رويترز : استقالة رئيس شركة التجسس الإسرائيلية بعد فضيحة بيجاسوس

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قالت وسائل إعلام عبرية، إن إسحاق بنبينيستي، الرئيس التنفيذي الجديد لـ «مجموعة إن إس أو» الإسرائيلية المتخصصة في أنظمة التجسس، استقال من منصبه بعد أسبوعين فقط من تولي المنصب.

وأشارت وكالة «رويترز» اليوم الخميس، إلى أن استقالة الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة إن إس أو» جاءت بعدما تم وضع شركته على القائمة السوداء لوزارة التجارة الأمريكية، الأسبوع الماضي.

ولفتت الوكالة إلى أنها حاولت الحصول على تعليق من الشركة الإسرائيلية على هذه الأنباء لكنها لم تحصل على رد.

وكشف تقرير استقصائي نشرته وسائل إعلام كبرى في سبتمبر الماضي- فاز بجائزة دافني كاروانا جاليزيا، للصحافة الاستقصائية للعام 2021 -عن استخدام البرنامج الإسرائيلي«بيجاسوس» في التجسس على الهواتف الشخصية للآلاف بينهم قادة في دول وصحفيون وسياسيون.

التحقيق ذكر أن قائمة المستهدفين تضم أكثر من 50 ألف رقم هاتف، حصلت عليها منظمة «Forbidden Stories» غير الربحية، والتي تتخذ من باريس مقرا لها، بالتعاون مع منظمة العفو الدولية، وتمت مشاركتها مع 16 مؤسسة إخبارية، تمكن الصحفيون من التعرف على مئات الأشخاص في عشرات الدول، ربما تم اختيارهم من قبل عملاء NSO للمراقبة المحتملة.

وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن حكومة بلادها استخدمت «بيجاسوس» في إطار القانون الألماني.

وطالبت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة، بتنظيم أفضل لتكنولوجيات المراقبة بعد فضيحة التجسس على صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية الأسبوع الماضي، وضع الشركة على اللائحة الفيدرالية السوداء بسبب برنامج «بيجاسوس» الذي استخدمته العديد من الحكومات لاستهداف مسؤولين حول العالم.

لكن شركة «إن إس أو» عبرت عن استيائها من قرار واشنطن، الذي وصفها ضمن الكيانات التي «تضر بمصالح الولايات المتحدة»، مؤكدة أن تقنياتها «تمنع الإرهاب والجريمة».