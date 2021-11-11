أخبار عاجلة

رئيس المركز الثقافي الروسي العربي: أمريكا وبريطانيا يحاولان توريط أوروبا مع موسكو -
خالد الدرندلي مرشح على أمين صندوق الأهلي: الجمعية العمومية ستختار الأصلح -
أحمد الكاس: شيكابالا «شبهي».. ولو لعبت للأهلي لحصدت البطولات -
أمير عزمي مجاهد: كارتيرون كان تائهًا في مباراة القمة -
خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري» -
عاجل | شوارع بلا جسور و1541 حالة دهس في الجنوب -
خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي -
«حياة كريمة» تناقش «الصحة النفسية» بقرية الغرق بثقافة الفيوم -
قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الملك سلمان يصدر قراراً بالموافقة على منح الجنسية للتخصصات النادرة

Print
الملك سلمان يصدر قراراً بالموافقة على منح الجنسية السعودية للتخصصات النادرة الملك سلمان يصدر قراراً بالموافقة على منح الجنسية للتخصصات النادرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قرارً بالموافقة على منح الجنسية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

ويأتي ذلك، على ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على البلاد في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التحالف بقيادة السعودية يعترض طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي

التحالف بقيادة السعودية يعترض طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي

السعودية تكشف عدد الوفيات الناتجة عن التدخين أسبوعيا

السعودية تكشف عدد الوفيات الناتجة عن التدخين أسبوعيا

بعد اقتراب وصول البديل الأمريكي.. السعودية تنهي اهتمامها بمنظومة الدفاع الجوي الروسية "S-400"

بعد اقتراب وصول البديل الأمريكي.. السعودية تنهي اهتمامها بمنظومة الدفاع الجوي الروسية "S-400"

"القاضي" يجتمع بالوفد الآسيوي المطلع على ملف "السعودية 2027"

"القاضي" يجتمع بالوفد الآسيوي المطلع على ملف "السعودية 2027"