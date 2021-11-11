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محمد صادق يواصل التأهيل في مران الإسماعيلي

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محمد صادق يواصل التأهيل في مران الإسماعيلي محمد صادق يواصل التأهيل في مران الإسماعيلي

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أدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي الغير مشاركين في المباراة الودية أمام فريق بلقاس احد أندية المظاليم ، تدريبات صباح اليوم الخميس، على الملعب الفرعي بإستاد الإسماعيلية.

جاء ذلك، ضمن برنامج اعداد الفريق للقاء ، المقرر له 19 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز .

اشتمل المران الذى استمر لما يزيد عن ساعة علي تدريبات إستلام وتسلم فى المساحات الضيقة، قبل أن يقوم الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلي مجموعات حيث أدت كل مجموعة تدريبات علي الاستحواذ.

كما تناول المران تدريبات علي خلق فرص التهديف وسبل ترجمة الهجمات علي المرمي إلى أهداف بجانب تسديدات من مسافات بعيدة.

وعلى هامش المران ، أدى محمد صادق جناح وصانع ألعاب الفريق تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب.

المصرى اليوم

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