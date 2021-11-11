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بسبب خلافات الجيرة.. شاب يطلق النيران بالشارع ويصيب 2 من جيرانه بالدقهلية

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بسبب خلافات الجيرة.. شاب يطلق النيران بالشارع ويصيب 2 من جيرانه بالدقهلية بسبب خلافات الجيرة.. شاب يطلق النيران بالشارع ويصيب 2 من جيرانه بالدقهلية

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شهدت قرية أبوذكرى التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية، اليوم، إطلاق شاب للنيران بشوارع القرية مما تسبب في إصابة اثنين من جيرانه بطلقات في القدم بسبب خلافات الجيرة.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود إشارة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول كلا ‏من: «محمد محمد عادل رشاد»، 34 سنة، و«السيد محمد السيد»، 25 سنة، مصابين بطلقات ‏نارية في القدم، جارى تقديم الخدمات الطبية لعلاجهما.‏

انتقل ضباط مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس مباحث المركز، ‏وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين شاب يدعي «محمد. ع. ا»، مع جيرانه بسب ‏خلافات الجيرة مما أدى إلى قيامه باستخدام «طبنجة» وإطلاق أعيرة نارية في الشارع واطلق عليهما النيران مما تسبب في ‏إصابتهما‎.

وأكد شهود عيان بالقرية أن هناك خلافات سابقة بين أحد المجني عليهما والمتهم أثناء عملهما بالمملكة ‏العربية ، وتجددت عند عودتهما لقريتهما، مما تسبب ‏في نشوب المشاجرة بينهما واستخدم المتهم سلاح ناري واطلق عليهم النيران، وفر هاربا.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق وتم تكليف مباحث الدقهلية بتكثيف جهودها لضبط المتهم .

المصرى اليوم

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