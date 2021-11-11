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9 فبراير.. الحكم على متهم اشترك مع آخرين بسرقة محل بالإكراة فى حلوان

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9 فبراير.. الحكم على متهم اشترك مع آخرين بسرقة محل بالإكراة فى حلوان 9 فبراير.. الحكم على متهم اشترك مع آخرين بسرقة محل بالإكراة فى حلوان

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حددت محكمة جنايات القاهرة،برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، المنعقدة بالتجمع الخامس ،جلسة 9فبراير المقبل للحكم على متهم سرق محل بالاكراة في حلوان.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة السرقة بالإكراه وحيازة سلاح نارى.

كشفت التحقيقات عن أن المتهم «سلطان -م» اشترك مع اخرين سبق الحكم عليهم في سرقة بضائع ومبلغ مالى من محل في حلوان والمملوكة للمجنى عليهم «على -أ» و«أحمد-م»وأحمد-أ«و»ناجح -م«،وتبين من التحقيقات أن المتهمين اقتحموا المخزن الخاص بالمجنى عليهم بالاسلحة النارية وأطلقوا أعيرة نارية بطريقة عشوائية وتمكنوا بهذه الطريقة من سرقة بضائع المجنى عليهم وفروا هاربين.

كما سرقوا سيارة نقل والمملوكة للمجني عليه«أسامة -ح» كرها عقب ارتكابهم لجريمة سرقة المتجر بأن اشهروا في وجهه الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم واطلقوا منها أعيرة نارية لبلوغ مقصدهم مما تخلف عن حدوث إصابته، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم فيه إلا وهو تخلص المجني عليه من مفاتيح السيارة وتمكنه من الفرار.

المصرى اليوم

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