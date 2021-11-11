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كيفية إصدار بطاقة المسن وخدمات رفيق المسن في قانون حقوق المسنين (تفاصيل)

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كيفية إصدار بطاقة المسن وخدمات رفيق المسن في قانون حقوق المسنين (تفاصيل) كيفية إصدار بطاقة المسن وخدمات رفيق المسن في قانون حقوق المسنين (تفاصيل)

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انتهت لجنة التضامن بمجلس النواب من مناقشة الباب الأول من مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من ، والذي يشتمل المادة الخاصة بالتعريفات والتي تضمنت اصدار بطاقة مسن وخدمة رفيق المسن، وحسب القانون الذي يضمن حقوق صريحة، ومتسق مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية، جاءت فلفسة القانون بهدف دمج هؤلاء المسنين البالغ عددهم 7.1 مليون في المجتمع والاستفادة بخبراتهم وتهيئة البيئة المناسبة لهم بشكل يسمح تحقيق ذلك.

وحسب مشروع القانون يقصد ببطاقة المسن الأولى بالرعاية، وفقا لما ذكره مشروع القانون الجديد، بأنها: مستند رسمى يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون.

أما خدمة رفيق المسن فيقصد بها: خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين من الوزارة المختصة، يتم بمقتضاها المساهمة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في إحدى المستشفيات أو في أحد مؤسسات المسنين أو غيرها من الأماكن التي يتواجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو ذويه«، والاستغلال يقصد به تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب الطرف الآخر دون وجه حق.

المصرى اليوم

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