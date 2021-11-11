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كانسيلو يُشيد بالأسطورة رونالدو ويصفه بأفضل برتغالي في التاريخ

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كانسيلو يُشيد بالأسطورة رونالدو ويصفه بأفضل برتغالي في التاريخ كانسيلو يُشيد بالأسطورة رونالدو ويصفه بأفضل برتغالي في التاريخ

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أكد نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي جواو كانسيلو على أن كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد هو أفضل لاعب برتغالي على الإطلاق.

أدلى اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بهذه التصريحات عندما طُلب منه تسمية فريقه في الدوري البرتغالي الممتاز في مقابلة على قناة يوتيوب الرسمية لمانشستر سيتي.

إلى جانب رونالدو، اختار كانسيلو مهاجم مانشستر يونايتد السابق لويس ناني ونجم ليفربول ديوجو جوتا في تشكيلته الهجومية.

وقال كانسيلو: «أضع ناني على الجانب الأيمن. على اليسار، اخترت كريستيانو رونالدو. لا أحتاج أن أقول لماذا، إنه أفضل لاعب برتغالي على الإطلاق ومن الواضح أنه يجب أن يكون في هذا الفريق. في مركز الهجوم، أضع ديوجو جوتا من ليفربول».

وحدد كانسيلو أيضًا خياراته في بقية المراكز، وقال: «في المرمى وضعت روي باتريسيو: إنه حارس مرمى آمن ولديه الكثير من الشخصية. على الجانب الأيمن، أختار نفسي (يضحك). قلب الدفاع روبن دياس لقيادته. لقد عرفته بالفعل وكان مهمًا للغاية منذ ذلك الحين وصل إلى مانشستر سيتي».

وأضاف: «مدافع آخر من اختياري هو ريكاردو كارفاليو: أعتقد أنه كان أحد أفضل المدافعين في كرة القدم البرتغالية واخترته للعب إلى جانب روبن دياس. نيلسون سيميدو في الجانب الأيسر، لأنه جيد جدًا من الناحية الفنية والبدنية».

تابع: «في خط الوسط، سأضع جواو موتينيو، لاعب وسط ارتكاز. إنه زميل في الفريق أحبه حقًا في . أحب كرة القدم التي يلعبها، إنه لاعب ذكي جدًا وهو أيضًا قائد».

وواصل: «بجانبه في خط الوسط، اخترت برونو فرنانديز. إنه لاعب يتمتع بتسديدة جيدة وعملي للغاية وقوي عقليًا. لاعب خط آخر من اختياري هو برناردو سيلفا صاحب الرقم 10. إنه لاعب استثنائي، وبالنسبة لي، واحد من أفضل اللاعبين البرتغاليين في الآونة الأخيرة».

وحصل كريستيانو رونالدو على بداية جيدة لمانشستر يونايتد للمرة الثانية مع أدائه الملهم هذا الموسم، وحمل الفريق بمفرده في مناسبات متعددة هذا الموسم.

حتى الآن هذا الموسم، سجل كريستيانو رونالدو تسعة أهداف وصنع هدفاً واحدًا في 12 مباراة للشياطين الحُمر في الدوري الإنجليزي عبر جميع المسابقات.

المصرى اليوم

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