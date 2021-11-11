أخبار عاجلة

خالد الدرندلي مرشح على أمين صندوق الأهلي: الجمعية العمومية ستختار الأصلح -
أحمد الكاس: شيكابالا «شبهي».. ولو لعبت للأهلي لحصدت البطولات -
أمير عزمي مجاهد: كارتيرون كان تائهًا في مباراة القمة -
خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري» -
عاجل | شوارع بلا جسور و1541 حالة دهس في الجنوب -
خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي -
«حياة كريمة» تناقش «الصحة النفسية» بقرية الغرق بثقافة الفيوم -
قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت» -
برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

هيئة "المجتمعات العمرانية" تنظم دورة تدريبية فى مجال نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها على المدن الجديدة الذكية

Print
هيئة "المجتمعات العمرانية" تنظم دورة تدريبية فى مجال نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها على المدن الجديدة الذكية هيئة "المجتمعات العمرانية" تنظم دورة تدريبية فى مجال نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها على المدن الجديدة الذكية

اشترك لتصلك أهم الأخبار


صرح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، بأن الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمى بقطاع التخطيط، نظمت دورة تدريبية بعنوان "تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية ودورها فى إعداد قاعدة بيانات للمدن الجديدة الذكية"، تحت اشراف المهندس أحمد سمير، المدير التنفيذى للوحدة وبمشاركة أجهزة مدن ( المنيا الجديدة - حدائق اكتوبر - اخميم الجديدة - اسوان الجديدة - السادات - الصالحية الجديدة - القاهرة الجديدة - غرب قنا الجديدة - ٦ اكتوبر - الشيخ زايد - 15 مايو )، بهدف تقديم الدعم التكنولوجي لجميع الأجهزة التابعة للهيئة مباشرة.

وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أنه في إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الاراضى تحت ولاية الهيئة ودعم متخذى القرار ، ومن خلال استراتيجية الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمى بقطاع التخطيط والمشروعات، تم اعداد قاعدة بيانات جغرافية للمدن الجديدة من خلال قاعدة مركزية تعمل ON Lain على ربط أجهزة المدن التابعة بالهيئة مباشرة ويتم استخدام أحدث تقنيات نظم المعلومات والجيوماتكس ونمذجة المعلومات، وذلك بما يعود بالنفع على إدارة العمران بالمدن الجديدة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء، وتماشيا مع التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية.

وأكد حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطبيق استراتيجيات التحول الرقمى التي تتبناها الدولة بما يساعد على تطوير العمل وتيسير عملية التواصل بين رئاسة الهيئة والاجهزة التابعة لها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس المركز الثقافي الروسي العربي: أمريكا وبريطانيا يحاولان توريط أوروبا مع موسكو

رئيس المركز الثقافي الروسي العربي: أمريكا وبريطانيا يحاولان توريط أوروبا مع موسكو

خالد الدرندلي مرشح على أمين صندوق الأهلي: الجمعية العمومية ستختار الأصلح

خالد الدرندلي مرشح على أمين صندوق الأهلي: الجمعية العمومية ستختار الأصلح

أحمد الكاس: شيكابالا «شبهي».. ولو لعبت للأهلي لحصدت البطولات

أحمد الكاس: شيكابالا «شبهي».. ولو لعبت للأهلي لحصدت البطولات

أمير عزمي مجاهد: كارتيرون كان تائهًا في مباراة القمة

أمير عزمي مجاهد: كارتيرون كان تائهًا في مباراة القمة