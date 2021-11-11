رئيس الوزراء يشهد افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالوادي الجديد

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خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد، الخميس، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه افتتاح مركز خدمات المستثمرين بمدينة الخارجة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على تقديم مختلف الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، للعمل على جذب الاستثمار، لافتًا إلى استمرار جهود الحكومة للتحسين المستمر في بيئة الاستثمار بمصر خلال الفترة المقبلة.

وتم إنشاء مركز خدمات المستثمرين بالوادي الجديد في إطار خطة هيئة الاستثمار للتوسع في إنشاء مراكز خدمات المستثمرين في المحافظات، وذلك على مساحة أرض تبلغ نحو 2500 متر مربع، يشغل مبنى المركز منها مساحة 600 متر مربع ويتكون من طابقين أرضي وأول.

والمركز يقدم خدماته لـ 1200 شركة تعمل في القطاعات والأنشطة الاستثمارية المختلفة، وأهم الخدمات المقدمة بالمركز تتمثل في خدمات تأسيس الشركات والمنشآت بأشكالها المختلفة، وخدمات اعتماد التعديلات والجمعيات العامة غير العادية، وخدمات اعتماد الجمعيات العامة العادية ومجالس الإدارة، بالإضافة إلى الخدمات الفنية مثل إصدار شهادات الاستيراد والتصدير، واعتماد فواتير الاستيراد والتصدير، بجانب الخدمات الحكومية مثل توصيات منح الإقامة للأجانب، فضلا عن النشر في صحيفة الاستثمار، وخدمات لجان تحديد تاريخ بدء النشاط وتحديد الموقف التنفيذي.

وتتمثل الجهات الخارجية الملحقة بالمركز في الغرفة التجارية، والشهر العقاري والتوثيق، والضرائب المصرية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والسجل التجاري، ونقابة المحامين.