أخبار عاجلة

خالد الدرندلي مرشح على أمين صندوق الأهلي: الجمعية العمومية ستختار الأصلح -
أحمد الكاس: شيكابالا «شبهي».. ولو لعبت للأهلي لحصدت البطولات -
أمير عزمي مجاهد: كارتيرون كان تائهًا في مباراة القمة -
خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري» -
عاجل | شوارع بلا جسور و1541 حالة دهس في الجنوب -
خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي -
«حياة كريمة» تناقش «الصحة النفسية» بقرية الغرق بثقافة الفيوم -
قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت» -
برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس الوزراء يشهد افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالوادي الجديد

Print
رئيس الوزراء يشهد افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالوادي الجديد رئيس الوزراء يشهد افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالوادي الجديد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد، الخميس، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه افتتاح مركز خدمات المستثمرين بمدينة الخارجة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على تقديم مختلف الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، للعمل على جذب الاستثمار، لافتًا إلى استمرار جهود للتحسين المستمر في بيئة الاستثمار بمصر خلال الفترة المقبلة.

وتم إنشاء مركز خدمات المستثمرين بالوادي الجديد في إطار خطة هيئة الاستثمار للتوسع في إنشاء مراكز خدمات المستثمرين في المحافظات، وذلك على مساحة أرض تبلغ نحو 2500 متر مربع، يشغل مبنى المركز منها مساحة 600 متر مربع ويتكون من طابقين أرضي وأول.

والمركز يقدم خدماته لـ 1200 شركة تعمل في القطاعات والأنشطة الاستثمارية المختلفة، وأهم الخدمات المقدمة بالمركز تتمثل في خدمات تأسيس الشركات والمنشآت بأشكالها المختلفة، وخدمات اعتماد التعديلات والجمعيات العامة غير العادية، وخدمات اعتماد الجمعيات العامة العادية ومجالس الإدارة، بالإضافة إلى الخدمات الفنية مثل إصدار شهادات الاستيراد والتصدير، واعتماد فواتير الاستيراد والتصدير، بجانب الخدمات الحكومية مثل توصيات منح الإقامة للأجانب، فضلا عن النشر في صحيفة الاستثمار، وخدمات لجان تحديد تاريخ بدء النشاط وتحديد الموقف التنفيذي.

وتتمثل الجهات الخارجية الملحقة بالمركز في الغرفة التجارية، والشهر العقاري والتوثيق، والضرائب المصرية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والسجل التجاري، ونقابة المحامين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة : لدينا مشكلة بتطعيم 1.8 مليون لاجىء ووافد

الحكومة : لدينا مشكلة بتطعيم 1.8 مليون لاجىء ووافد

بعد تقدم الحكومة به إلى مجلس النواب.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد

بعد تقدم الحكومة به إلى مجلس النواب.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد

الحكومة الأمريكية: أكثر من 100 ألف حالة وفاة بسبب جرعات المخدرات الزائدة

الحكومة الأمريكية: أكثر من 100 ألف حالة وفاة بسبب جرعات المخدرات الزائدة

الملك يوجه الحكومة لمعالجة تحديات المياه في الأردن

الملك يوجه الحكومة لمعالجة تحديات المياه في الأردن