«قروض البط».. محافظ البحيرة يعلن توزيع 44 ألف طائر في القرى

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قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم توزيع 820 ألف طائر على 41 مستفيدًا في مركز الرحمانية في محافظة البحيرة، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه من الطيور في قري المحافظة نحو ٤٤ ألف طائر موزعين على إجمالي ٢٢١٨ مستفيد.

وأوضح المحافظ أن المشروع يستهدف رفع المستوى الإقتصادي للأسر الأكثر إحتياجاً، وتحقيق تنمية القرى، من خلال تقديم ٢٠ بطة مسكوفي للأسر الأكثر احتياجًا وتقديم مبالغ مالية نظير إطعام الطيور، وتقديم الاستشارات البيطرية للمستفيدين من المشروع، وذلك بالتعاون بين الأجهزة المعنية في البحيرة.

وأوضح محافظ البحيرة أنه يتم إختيار الأسر المستهدفة بالحصول على القرض من المشروع بمعرفة مديرية التضامن الإجتماعي في محافظة البحيرة، ويتم توفير سلالات البط عن طريق مديرية الزراعة.

وأضاف أن الوحدات المحلية في محافظة البحيرة تقوم بتوزيعها على السيدات المستفيدات، بواقع ١٥٠٠ جنية لكل سيدة وذلك قيمة شراء ٢٠ بطة ومتطلبات التغذية من الأعلاف خلال ٣ شهور، وتقوم مديرية الطب البيطري بتوفير الرعاية البيطرية والتحصينات اللازمة للطيور.

وأضاف المحافظ أنه تم دعم مشروع تربية البط من المحافظة بمبلغ ٥ مليون جنية بهدف توفير مصادر بديلة للحوم وضبط أسعارها في الأسواق، وتوفير فرص عمل ودخل إضافي لأبناء تلك القرى.

وأكد المحافظ أن مشروع تربية البط يلقى إقبالاً كبيرًا من جانب المواطنين، وتوجد أعداد كبيرة من قوائم الانتظار بين المتقدمين للمشروع للحصول على البط.

مشيرًا إلى أن تلك المشروعات تساهم في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومواجهة البطالة بالقرى إلى جانب ضبط أسعار الطيور في الأسواق.

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