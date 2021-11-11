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«فؤاد» تطالب بتوحيد الموقف العربى لدعم احتياجات الدول العربية في عمليات تمويل المناخ

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«فؤاد» تطالب بتوحيد الموقف العربى لدعم احتياجات الدول العربية في عمليات تمويل المناخ «فؤاد» تطالب بتوحيد الموقف العربى لدعم احتياجات الدول العربية في عمليات تمويل المناخ

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في إجتماع المجموعة العربية على المستوى الوزارى برئاسة دولة المملكة العربية ، لمناقشة تأثيرات التغيرات المناخية على الدول العربية، وتحديد الخطوات التي لابد للدول العربية اتخاذها لمواجهة تلك التحديات. وذلك على هامش مؤتمر الأطراف السادس والعشرون في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة.

وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة البيئة، مستجدات التفاوض فيما يخص عمليات تمويل المناخ والذى تترأسة بالتعاون مع وزير البيئة السويدى، مؤكدة على أهمية توحيد الجهود العربية لمواجهة تحديات البيئة وتغير المناخ، وبذل المزيد من التعاون لاتخاذ اجراءات ملموسة، لتحقيق مصالح المنطقة العربية في عمليات تمويل المناخ بما يدعم احتياجات الدول العربية خاصة مع تأثر الدول العربية بالتغيرات المناخية، ليكون لدينا نظام أكثر صلابة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

وشددت فؤاد على استمرار التنسيق المصري لتوحيد الرؤى على كافة المستويات للقضايا المشتركة، بما يحقق المصالح للجميع لوضع الأولويات العربية على الخريطة العالمية. وقد ابدت المجموعة العربية استعدادها للتعاون ومساندة ودعم مصر في استضافة مؤتمر تغير المناخ القادم cop27، مؤكدين على المشاركة بفاعلية لإنجاح هذا المؤتمر، إيمانًا بقدرة مصر الدبلوماسية لإنجاح المؤتمر، مشيدين بالجهود المصرية في التعامل مع قضايا المناخ .

المصرى اليوم

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