محمود فارس مشغول بين «القرار» و«المتاهة»

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بدأ الفنان محمود فارس تصوير مشاهده في مسلسل «القرار» ضمن حدوتة تحمل عنوان «خيال حلمي»، بمشاركة بطل العمل أدوارد، ومعهم عدد كبير من الفنانين من بينهم نانسي صلاح، ومحمد مهران، وعفاف رشاد، وغفران،وهو من تأليف محمد إبراهيم وإخراج تامر حمزة.

مسلسل «القرار»، عبارة عن مجموعة حواديت منفصلة، كل حدوتة ببطل وفريق عمل مختلف، وستكون الحدوتة الأولى بعنوان «خيال حلمي»، وتدور في إطار من الغموض والتشويق.

وأكد «فارس» في تصريحات خاصة للمصري اليوم انه يصور كذلك فيلم جديد تحت عنوان «المتاهة» من تأليف وإخراج أحمد نور، ويعد هو بطل العمل إلى جانب عدد من الفنانين الشباب منهم لمياء خان، عبدالنور حسن، محمود إمام، قائلًا انه بطولة جماعية وفكرته قائمة على التشويق والساسبنس.