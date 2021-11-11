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غدا.. محمد منير يسجل أغنية باللون النوبي بتوقيع أكرم حسني

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غدا.. محمد منير يسجل أغنية باللون النوبي بتوقيع أكرم حسني غدا.. محمد منير يسجل أغنية باللون النوبي بتوقيع أكرم حسني

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علمت «المصري اليوم» أن الفنان محمد منير سيقوم بتصوير أغنية جديدة من كلمات وألحان الفنان أكرم حسني غدا، وهي قريبة من اللون النوبي، الذي يعشقه «الكينج»، وأعتاد على غنائه بكلمات الشاعر الراحل أحمد منيب.

وعاد الكينج محمد منير الأسبوع الماضي إلى القاهرة من ألمانيا بعد أن قضى فيها ما يقرب من 30 يومًا شارك فيها عدد من الحفلات كما قام بعمل زيارة لفريق الأطباء الخاص به للاطمئنان على صحته، ويجهز حاليًا الكينج محمد منير لاختيار عدد من الاغانى السينجل لطرحها خلال موسم الشتاء، بالإضافة إلى أغنيتة مع اكرم حسني.

وكان الفنان أكرم حسنى قد كشف من فترة عن قيام الفنان محمد منير بأداء أغنية من كلماته وألحانه، قائلاً: «كنت عند الكينج محمد منير منذ فترة قريبة، وهناك أغنية شغالين عليها من كلماتى وألحانى، ولما سمعها الكينج عجبته للغاية فقالى هغنى الأغنية دي، وهو في ألمانيا وسيعود وقالى عندما أعود من ألمانيا سأغنى هذه الأغنية».

وأضاف الفنان أكرم حسنى، خلال برنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة on، والذى تقدمه الإعلامية شريهان أبوالحسن: في الماضى كان من ضمن أحلامى فقط أن أجلس مع الكينج محمد منير، ولكن الآن أنا بتكلم مع محمد منير وسيغنى لى أغنية فهذا شعور جيد للغاية.

المصرى اليوم

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