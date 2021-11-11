مجموعة «الترويكا» تعقد مؤتمرا عن أفغانستان في إسلام أباد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت باكستان اجتماعا بشأن أفغانستان مع مبعوثين من الولايات المتحدة والصين وروسيا، الخميس، في الوقت الذي حذر فيه وزير الخارجية الباكستاني من أن أفغانستان على شفا انهيار اقتصادي.

وتجتمع المجموعة المعروفة باسم «الترويكا» رسميا لأول مرة منذ أن انتزعت حركة طالبان السلطة في أفغانستان يوم 15 أغسطس.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، في كلمته الافتتاحية بالاجتماع الذي عقد في إسلام اباد «لا يتعين فقط مواصلة التعامل مع أفغانستان بل وتشجيع ذلك أيضا لعدة أسباب».

وأضاف «لا أحد يرغب في رؤية العودة لحرب أهلية، لا أحد يريد انهيارًا اقتصاديا قد يثير الاضطرابات، الكل يريد التصدي بشكل فعال للعناصر الإرهابية العاملة داخل أفغانستان، وكلنا نريد تجنب أزمة لاجئين جديدة».

وتحذر المنظمات الإنسانية بشكل متزايد من أن أفغانستان تنزلق إلى أزمة صعبة مع تدهور الاقتصاد بسبب توقف أغلب المساعدات وفرض دول قيودا على القطاع المصرفي منذ تولي طالبان السلطة.

ودعت باكستان الحكومات، ومنها الإدارة الأمريكية، إلى السماح بتدفق مساعدات التنمية على أفغانستان لوقف الانهيار. ودعتها كذلك إلى فك تجميد أصول البنك المركزي الأفغاني في الخارج.

وقال «قرشي» «اليوم تقف أفغانستان على شفا انهيار اقتصادي».

وبحثت باكستان كذلك فكرة انضمام أفغانستان إلى الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وهو مشروع بنية أساسية يتكلف مليارات الدولارات ويأتي في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية.

مؤتمر اليوم هو الأحدث ضمن سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية في المنطقة.

وقام القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة طالبان بزيارة مدتها ثلاثة أيام لإسلام.