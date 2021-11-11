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النفط يتعافى بعد مخاوف بشأن خفض التضخم

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النفط يتعافى بعد مخاوف بشأن خفض التضخم النفط يتعافى بعد مخاوف بشأن خفض التضخم

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صعدت النفط وتجاوزت 83 دولارا للبرميل، الخميس بعد تعافيها من انخفاض حاد بفعل مخاوف من أن تدفع زيادة التضخم في الولايات المتحدة إلى الإفراج عن المزيد من احتياطيات الخام الاستراتيجية لخفض الأسعار.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتا أو 0.85% إلى 83.34 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 79 سنتا أو 1% إلى 82.13 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ 30 عاما، مما دفع الدولار إلى الصعود وأدى لتراجع خام برنت 2.5% وخام غرب تكساس الوسيط 3.3%، في حين زادت الضغوط بفعل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بعد إفراج الحكومة عن بعض الاحتياطيات الاستراتيجية.

وصعد خام برنت بأكثر من 60% هذا العام وسجل أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 86.70 دولار للبرميل في 25 أكتوبر مدعومًا من تعافي الطلب والقيود على الإمدادات التي يطبقها تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاءها.

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