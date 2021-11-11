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"قطان" يلتقي وزير العلاقات الخارجية في سيراليون

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"قطان" يلتقي وزير العلاقات الخارجية في سيراليون "قطان" يلتقي وزير العلاقات الخارجية في سيراليون
بحثا آفاق التعاون بين البلدين وتعزيزها في كل المجالات

التقى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون البروفيسور ديفيد فرنسيس، وذلك بمقر وزارة الخارجية في مدينة فريتاون.

وشهدت اللقاء، بحث آفاق التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة للمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا وغير المقيم لدى جمهورية سيراليون الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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