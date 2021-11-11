تشققت الأرض وهلكت الحيوانات.. جفاف سد سوري للمرة الأولى منذ 30 سنة

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تستفيد منه 800 عائلة مزارعين

طال الجفاف سدًّا رئيسيًا في شمال غرب سوريا للمرة الأولى منذ إنشائه قبل نحو ثلاثة عقود؛ جراء تراجُع مستوى الأمطار والاهتراء، وتزايد اعتماد المزارعين على مياهه.

ففي ريف إدلب الغربي، جفّت مياه سدّ الدويسات في منطقة دركوش الخاضعة لسيطرة فصائل مقاتلة، وباتت البحيرة المشيّد عليها، أشبه بمستنقع صغير تحيط به أراضٍ متشققة وأشجار يابسة وبقايا هياكل عظمية لحيوانات، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأوضح المهندس المسؤول عن السد ماهر الحسين أنها المرة الأولى التي تجف فيها مياه السدّ منذ بنائه في العام 1994.

وقال "الحسين": "بسبب الجفاف وقلة الأمطار بات بإمكاننا اليوم أن نمشي سيرًا على الأقدام في جسم البحيرة".

وأضاف: "نظرًا لشُح الأمطار خلال الشتاء الماضي، امتلأ نصف البحيرة فقط بمياه استخدمت لإمداد شبكة الري للمزارعين".

ويفترض أن تخزن بحيرة سد الدويسات 3.6 ملايين متر مكعب من المياه، تُستخدم بشكل أساسي لري المنطقة الزراعية المجاورة، كما يفترض أن تروي البحيرة، 1500 دونم من الأراضي وأن يستفيد منها ما بين 700 إلى 800 من عائلات المزارعين.