"الوطنية للإسكان" و"الماجدية ريزدنس" توقّعان اتفاقية لتطوير وحدات سكنية في مشروع المشرقية

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لتطوير 2000 وحدة سكنية ضمت خمسة مطورين عقاريين مؤهلين.. مجتمعات حيوية داخل الضواحي

بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، وقّع الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي والرئيس التنفيذي لـ"الماجدية ريزدنس" عبدالسلام الماجد، اتفاقية لتطوير وحدات سكنية في مشروع المشرقية السكني الواقع شرق مدينة الرياض، ضمن اتفاقيات شاملة لتطوير 2000 وحدة سكنية ضمت خمسة مطورين عقارين مؤهلين.

وجاءت هذه الاتفاقيات لتعزيز المعروض العقاري في مدينة الرياض، وسعيًا لتوفير مجتمعات حيوية داخل الضواحي السكنية متكاملة الخدمات والمرافق؛ تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأعرب الرئيس التنفيذي لـ"الماجدية ريزدنس" عبدالسلام الماجد عن سعادته بمشاركة الماجدية في تطوير مشروع المشرقية الذي سيمثل إضافة نوعية للضواحي السكنية في مدينة الرياض، وتابع "نشكر وزارة الإسكان ومعالي الوزير ماجد الحقيل والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي على جهودهم المستمرة لتمكين المطورين العقاريين في المملكة وفتحهم الباب أمامهم للمشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي ستعود بالخير والنماء علينا جميعا إن شاء الله".

وأضاف: "تحظى الماجدية بكوادر عمل مميزة هي أساس نجاحها، من إداريين مختصين ومهندسين ومصممين وفرق فنية ورقابية وإشرافية تعمل وفق أعلى مواصفات ومعايير التعمير والإنشاء، ونسعى لنكون المُطوّر الأول في تنفيذ الوحدات السكنية في المملكة بمواصفات ومقاييس تناسب هذه المرحلة مع إيجاد المزيد من الفرص للمواطن السعودي وتمكينه من التملُك".

يُذكر أن مشروع المشرقية السكني الواقع شرق مدينة الرياض؛ يخضع لإشراف الشركة الوطنية للإسكان (NHC) ويهدف لتوفير وحدات سكنية لمستفيدي برنامج سكني بهدف زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، ويمتد على مساحة 3.3 ملايين م2، ويوفر 3701 وحدة سكنية بحلولٍ هندسية فريدة تتيح للأسر المستفيدة إمكانية اختيار التصاميم ضمن 6 تصاميم.

ويأتي مشروع المشرقية امتدادًا لعدد من المشاريع تحت الإنشاء التي تحتضنها مدينة الرياض والبالغ عددها 26 مشروعًا توفر أكثر من 32 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات، ويتميز المشروع بكونه مفهومًا جديدًا للبناء العصري، وتعمل فيه أيادٍ سعودية ضمن مصانع وطنية لتقنيات البناء الحديث، إلى جانب تميز المشروع بالموقع الاستراتيجي على الطرق المحورية المهمة بمدينة الرياض.