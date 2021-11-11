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هاني شاكر: «محمد رمضان مش ملتزم وبيفخم ويمجد في نفسه» ( )

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هاني شاكر: «محمد رمضان مش ملتزم وبيفخم ويمجد في نفسه» ( فيديو ) هاني شاكر: «محمد رمضان مش ملتزم وبيفخم ويمجد في نفسه» ( )

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قال نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، إن الفنان محمد رمضان وقع على قرار يتضمن التزامه بملابسه على المسرح وحركاته وكلام أغانيه، مؤكداً أن الأخير لم يلتزم به بعد ذلك .

وأضاف «شاكر» خلال لقائه مع برنامج «mbc Trending» :«محمد رمضان من حفلتين فاتو مضى إقرار وقالي أنه هيلتزم باللبس والكلام لكن واضح أنه ملتزمش».

وتابع :«احنا مش جهه منع في النقابة لكن في جهه مسؤولة عن اللبس والكلام وهي المصنفات الفنية هما المنوطين به ودكتورخالد عبدالجليل عنده الضبطية القضائية اللي يقدر ينفذ بيها أي قرار هو عايزة، هو عضو نقابة مينفعش لما يجي يقول أنا عايز اطلع على المسرح اغني اقوله لا زي ما أنا هاجي امثل هروح لدكتور أشرف زكي اقوله عايز امثل مش هيقولي لا متمثلش».

وعن إقرار سلوكيات المهنة قال :«لبسه وكلامه أنا دة عملته كسابقة مني لمحمد رمضان لمصلحته وخوفي عليه لاني عايز انصحه بالافضل هو ملتزمش في جهات تقدر تحاسبه».

وأضاف :«مش كل حاجة في العالم تتعمل تبقى مناسبة لينا أنا واحد من الافات بيسمعوه وبيشوفوه وبتكلم عن الفن اللي نفسي اوصله للناس وعايز ولادي واحفادي يشوفوها، اللون اللي بيقدمه محمد رمضان لون استعراضي ومش كل اللبس مناسب لينا في ومش كل الاغاني مناسبة هو مش بيقول كلام خارج لكن كلامه فيه تفخيم وتمجيد لنفسه وكنت قلتله كدة بالصدفة في مكان وقلتله خد بالك أن مش لازم كل اللي تقوله أنك نمبر وأن بس هو ليه طريقه تفكير تانية».

المصرى اليوم

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