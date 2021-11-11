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الأرصاد الجوية تحذر من تقلبات الطقس الأسبوع القادم

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الأرصاد الجوية تحذر من تقلبات الطقس الأسبوع القادم الأرصاد الجوية تحذر من تقلبات الطقس الأسبوع القادم

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس بدءا من غدا الجمعة وحتى الأحد القادم 16 نوفمبر 2021 ، إذ يسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر ومعتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، مائل للحرارة على شمال الصعيد ، لطيف خلال الساعات الأولى من الليل ومائل للبرودة فى آخره على كافة الأنحاء .

وقالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، فى تصريحات ل"المصرى اليوم" ، إن الطقس سيشهد انخفاض طفيف فى درجات الحرارة ما بين درجة ودرجتين بدءا من غدا الجمعة وحتى يوم الأحد القادم ، ونصحت المواطنين بارتداء جاكت خلال الساعات المتأخرة من الليل منعا للإصابة بنزلات البرد .

وأشارت شاكر أنه من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الغربية للبلاد ، وأمطار خفيفة على محافظات الوجه البحرى ، وأمطار متوسطة قد تصل إلى الرعدية على عدة مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وأقصى جنوب الصعيد ، فيما تنشط الرياح على عدة مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية على فترات متقطعة .

وناشدت شاكر المواطنين بتوخى الحذر أثناء القيادة خاصة فى الساعات الأولى من الصباح منعا لوقوع بسبب الشبورة المائية التى تبدأ من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة 7 صباحا على بعض الطرق ، مشيرة أنها أقل كثافة من الأيام القليلة الماضية .

وحول درجات الحرارة المتوقعة بدءا من الغد الجمعة وحتى يوم الثلاثاء القادم 16 نوفمبر 2021 : القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 والصغرى 17 ، والسواحل الشمالية العظمى 26 والصغرى 18 ، جنوب سيناء العظمى 28 والصغرى 20 ، شمال الصعيد العظمى 27 والصغرى 16 ، جنوب الصعيد العظمى 30 والصغرى 20 .

المصرى اليوم

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