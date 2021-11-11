«أعاد 11 بعد تلقيه فدية وضُبط في المرة الـ12».. تفاصيل ضبط لص سيارات بالبحيرة

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تمكنت مديرية أمن البحيرة بالتعاون مع قطاع الأمن العام، الخميس، من ضبط متهم بسرقة السيارات في محافظة البحيرة ومساومة مالكيها لإعادتها مقابل دفع فدية، وقيام المتهم بسرقة 12 سيارة وأعاد 11 منها لأصحابها بعد دفع فدية وتم ضبطه في المرة 12.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور بقيام أحد الأشخاص بارتكاب جرائم سرقة السيارات ومساومة مالكيها على سرقتها.

تم تكوين فريق للبحث بالتعاون مع قطاع الأمن العام بمشاركة واستهداف المتهم وضبطه أثناء استقلاله سيارة ربع نقل وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار.

وتبين أن المتهم المذكور يقيم في مركز دمنهور في محافظة البحيرة، ومطلوب التنفيذ عليه في عدد 16 قضية سرقة وتبديد وتصل إجمالي المدد المطلوب التنفيذ عليه بالحبس فيها 30 سنة، وأن المتهم يمارس نشاطًا إجراميًا في إرتكاب وقائع سرقات السيارات ومساومة مالكيها لإعادتها مقابل مبالغ مالية.

تم الكشف على اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة وتبين أنها مُبلغ بسرقتها بالمنوفية وتحمل لوحات معدنية مختلفة.

اعترف المتهم بإرتكاب عدد 12 واقعة سرقة سيارات ومساومة مالكيها على دفع مبالغ مالية مقابل إعادتها، مضيفًا بأنه قام بإعادة جميع السيارات المسروقة بعد مساومة مالكيها ماعدا السيارة المضبوطة.

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