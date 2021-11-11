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«تشريعية الشيوخ»: حريصة على الحلول السلمية للصراعات بالمنطقة العربية

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«تشريعية الشيوخ»: مصر حريصة على الحلول السلمية للصراعات بالمنطقة العربية «تشريعية الشيوخ»: حريصة على الحلول السلمية للصراعات بالمنطقة العربية

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أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن «مشاركة الرئيس عبدالفتاح ، في مؤتمر باريس الدولى حول ليبيا، يأتي انطلقًا لدور المحورى في دعم المسار السياسي في ليبيا على الصعيد الإقليمى والدولى، فضلًا عن تأكيد مصر الكامل لدعم المسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية في كافة المحافل والحرص ايضًا على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية لضمان توحيد المؤسسات الليبية وصولاً إلى عقد الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل».

وأضاف «فرج» في تصريحات صحفية، الخميس، أن «الرئيس السيسي والرئيس ماكرون يتبينان مواقف متطابقة تجاه تطورات الأوضاع في ليبيا، بجانب تأكيدهما المستمر بضرورة توفير كافة أشكال الدعم لإجراء الانتخابات في ليبيا ديسمبر القادم وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا».

وأشار أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن «القيادة السياسية المصرية متمثلة في الرئيس السيسى تسعى دائمًا إلى إيجاد حلول سلمية للصراعات في المنطقة العربية»، لافتًا إلى أن «ما توليه مصر من حرص بالغ لدعم الشقيقة ليبيا في إطار العلاقات الثنائية أو عبر تعزيز مختلف المساعي التي من شأنها أن تفضي إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة، وتنفيذ كافة مقررات خارطة الطريق التي أقرها الليبيون، وتلبية تطلعاتهم للانطلاق إلى مستقبل أفضل ويسهم في استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وسيادتها».

وأوضح «فرج» أن «العلاقات «المصرية- الفرنسية» شهدت زخما إيجابيا في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجية خلال الأعوام الماضية مدعومة بتبادل الزيارات بين كبار المسئولين بالبلدين، متوقعًا تنامى حجم التجارة والاستثمارات بين الجانبين خلال الأعوام المقبلة نتيجة اهتمام الشركات الفرنسية بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ونجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والمشروعات القومية الضخمة في مصر والإجراءات التي اتخذتها المصرية لتوفير البيئة المواتية للاستثمار».

المصرى اليوم

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