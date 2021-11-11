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تكريم اسم الشاعر نجيب سرور بالمركز القومي للمسرح

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تكريم اسم الشاعر نجيب سرور بالمركز القومي للمسرح تكريم اسم الشاعر نجيب سرور بالمركز القومي للمسرح

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تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وإشراف رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال، وبحضور الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، يتسلم فريد نجيب سرور؛ درع تكريم المهرجان بدورته الـ١٣ «دورة الآباء» وشهادة تقدير بإسم والده الراحل، وذلك في الخامسة مساء الأحد القادم ١٤ نوفمبر ٢٠٢١م بمقر المركز القومي للمسرح الكائن ب٩ش حسن صبري بالزمالك.

يذكر أن الدرع التذكارية وشهادة التقدير قد تسلمهما الفنان ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ وتم إيداعهما في المركز القومي للمسرح بالتنسيق مع العائلة، وذلك خلال تكريم المهرجان لاسم الشاعر الراحل نجيب سرور.

جدير بالذكر أن سرور رغم رحيله المبكر في سن السادسة والأربعين إلا أنه أبدع وقدم بعض أهم الأعمال في تاريخ المسرح المصرى مثل مسرحيات: «ياسين وبهية»، «آه يا ليل يا قمر»، «قولوا لعين الشمس»، «يا بهية وخبرينى»، «آلو يا »، «الكلمات المتقاطعة»، «ملك الشحاتين»، «الذباب الأزرق»، «منين أجيب ناس»، وغيرها. وقد عُرضت معظم هذه المسرحيات، وكان الفنانون الكبار كرم مطاوع وجلال الشرقاوى وشاكر عبداللطيف، أبرز مخرجيها، فيما أخرج هو اثنتين منها. ومن بين أعماله الشعرية المميزة دواوين: «التراجيديا الإنسانية»، «لزوم ما يلزم»، «بروتوكولات حكماء ريش»، وغيرها كثير.

المصرى اليوم

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