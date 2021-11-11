دعما لمبادرة «حياة كريمة».. قوافل جامعة طنطا الطبية تصل محافظة البحيرة

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وصلت صباح اليوم قافلة طبية من جامعة طنطا إلى محافظة البحيرة، وبدأت في استقبال المرضى بمدرسة عزت النمر الثانوية بمدينة ايتاى البارود بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وصناع الخير.

أوضح الدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه القافلة تم تنظيمها تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة في إطار دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وخدمة القرى الأكثر احتياجًا وذلك استكمالاً لدور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشاد بالإقبال الكبير الذي شهدته القافلة من أبناء مدينة ايتاى البارود موضحًا أن القافلة تضم 15 تخصصا و30 طبيبًا لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان للمرضى في تخصصات (الباطنية – الجراحة العامة – القلب والصدر – الأنف والأذن – المسالك –العظام- الأورام – المخ والأعصاب – النفسية والعصبية – النساء والتوليد – الجلدية – الرمد – الأسنان – الأطفال – التخدير).

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