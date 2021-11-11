«أزهر المنيا» يبحث تطوير تسليم الوجبة الغذائية للتلاميذ

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عقدت إدارة التغذية بمنطقة المنيا الأزهرية، اجتماعاً موسعاً، بموجهي التغذية من الإدارات التعليمية التسع، لمناقشة وبحث التعليمات، والضوابط الخاصة باستلام وتوزيع التغذية المدرسية، والكميات المٌحددة للمراحل التعليمية المختلفة.

ترأس الاجتماع الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية، حيث تم مناقشة المستجدات، والأفكار المتعلقة بتطوير خدمات التغذية، وأهمية الوجبة الغذائية في العملية التعليمية. موضحاً بأنه نظراً لما يمر به العالم أجمع من طفرة تكنولوجية حديثة، فقد تمت الرقمنة الكاملة لقاعدة البيانات الخاصة بمنظومة التغذية المدرسية، وأن المنطقة الأزهرية، بمختلف معاهدها ستكون جاهزة، لتوزيع الوجبات المدرسية على الطلاب المستهدفين عقب تسلُمها من الشركة .

وأكد «طلب» على الاهتمام بصحة الجسد، قائلا كُلمَا صَحَ الجَسدُ كُلما نَضَج العقل، وبالتالي تزداد نسب التحصيل الدراسي للطلاب بمختلف المراحل التعليمية. مؤكداً على الحضور بضرورة توخي الدقة في إصدار البيانات وأعداد الطلاب، بمختلف المراحل كي يتثنى لجميع الطلاب بمرحلة التعليم قبل الجامعي، الحصول على وجبات غذائية متكاملة تساعدهم على التحصيل الدراسي الجيد والإقبال على التعليم بشغف، وبخاصة طلاب المرحلتين التمهيدية، والابتدائية فالعقل السليم في الجسم السليم.

فيما أعلن محسن خالد حسن، الوكيل الثقافي بالمنطقة، دور أخصائي التغذية في العملية التعليمية، منوهاً إلى أن دوره أساسياً ومحورياً في العملية التعليمية، ولا يتوقف عند استلام الوجبات الغذائية، وتسليمها للطلاب فقط بل يتسع، ليشمل عقد ندوات تثقيفية توعوية للطُلاب، عن أهمية التغذية في بناء الجسم السليم.

وكذا إعلام الطلاب وأولياء أمورهم، بأهمية الإقبال على التعليم، والحصول على الوجبات الغذائية السليمة، لما تحويه من العديد من العناصر الغذائية اللازمة لهم.