أوقاف المنيا: رفع صناديق التبرعات بالمساجد وعدم السماح بجمع أي مبالغ مالية

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عقدت مديرية أوقاف المنيا، برئاسة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، اجتماعا بمديري إدارات الأوقاف الفرعية ورؤساء الاقسام واعضاء المتابعة ومسئول صناديق النذور ومدير الإدارة الهندسية ومدير الشؤون القانونية ورئيس المخازن ورئيس اللجنة الفرعية والأملاك وسكرتير لجنة الكوارث بالأوقاف، بحضور وكيل المديرية الشيخ حسانين عبدالحكم حسانين ومدير الدعوة الدكتور عمر خليفة محمد جمعة، حيث تم التوجيه بسرعة رفع أي صناديق لجمع أي مبالغ ماليه أو تبرعات بالمساجد أو الزوايا وعدم السماح بجمع أي مبالغ ماليه بالمساجد والزوايا تحت أي مسمى من المسميات.

كما تم التنبيه على ان صناديق النذور بالمساجد التي بها صناديق بمعرفة الوزارة ويتم فتحها بحضور ممثل الوزارة أو اعتمادها بالوزارة ويتم ترقيمها أو ارسال خطاب المديرية يفيد النذور واسم المسجد ومكان تواجد الصناديق مع اتباع كافة التعليمات بشأنها.

كما تم التشديد على حصر الأئمة الموقوفين عن العمل وقفا كاملا مع بيان سبب الوقف وتاريخ الوقف والمسجد الذي كان يعمل به قبل الوقف وموقعه .

وخلال اجتماع أوقاف المنيا تم التشديد على ضرورة إخطار المديرية بايه موظف يتم القبض عليه فور القبض عليه وبعد التأكد من جهة القبض بما يفيد القبض عليه على وجه السرعة حتى يتم إخطار الوزارة، كما يتم إخطار المديرية بايه تعديات تقع على المسجد أو الزاوية أو ملحق من الملحقات فور وقوع التعدي مع بيان الإجراء الذي تم اتخاذه حتى يتم مخاطبة الوزارة بمعرفة الشؤون القانونية بهذه الحالات القبض أو التعدي.