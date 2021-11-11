نائب عن تنسيقية شباب الأحزاب: اطلاق مبادرة «تنفيذي» لإعداد الكوادر التنفيذية

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أعلن النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومؤسس مبادرة «تنفيذي»، عن البدء في إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة تنفيذي لإعداد الكوادر التنفيذية في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية خلال الفترة القادمة.

وأوضح علاء مصطفى، أنه يتم تدريب الشباب من خلال المبادرة على التعرف على طريقة تفكير كقائد، وكيفية التعامل مع المواقف والضغوط المختلفة في العمل، والتعرف على الحلول والمبادرات المتنوعة لتأهيل الشباب على كيفية التفكير الإبداعي، وحل المشكلات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومؤسس مبادرة تنفيذي، أننا نسعى أن يكون لنا دور داخل المجتمع وتحديداً مع فئة الشباب، لإعطائهم فرصة أن يكون لهم دور في مكان عمله سواء قطاع خاص أو عام.

يُذكر أنَّ مبادرة «تنفيذي»، تهدف للمساهمة في إعداد جيل من الشباب التنفيذي الذي يطمح إلى تعلم المهارات القيادية ومكونات العقلية القيادية الفعالة، وذلك من خلال برامج متخصصة في مجالات بناء القدرات والتدريب والتطوير الوظيفي وريادة الأعمال، وتجمع بين أحدث العلوم الإدارية في تطوير وإعداد التنفيذي الماهر القادر على أداء مهامه بشكل فعال ومتميز، إلى جانب العلوم الإنسانية التي من شأنها تطوير وإنضاج الشخصية التنفيذية.