11.2 مـلـيـار جنيــه قيمة الانفاق في برنامج كرامة عام 2020

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اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن زيادة قيـــمة المبالــغ المـنصرفــة مـن برنامج كـرامـة 11.2 مـلـيـار جنيــه عام 2020 مـقـابل 2.5 مليار جنيه عــام 2019 بزيادة 357.9٪

وبـلـغت عــدد الحــالات المستـفيدة 1.2 مـلـيــون حــالــة عــام 2020 مـقـابــل 779.3 الــف حـالـة عــام 2019 بزيادة بلغت 58.9٪.

وقال الجهاز ان هذه الزيادة ترجع الي تحويل بعض الحالات من المعاشات والمساعدات الي برنامج كــرامــة

واوضح الجهاز من خلال تقرير له ان قيـمة المبالـغ المنصرفــة مـن برنامج تكافــل بلغت 45.7 ملـيار جنيـه

عــام 2020مـقــابـل 9.8 مـليار جنيه عــام 2019 بـزيــادة بلغت 365.9٪ و بــلـغـت عــدد الاسر المستـفيدة 2.2 مليون عام 2020 مقابل 1.7 مليون حـالـة عــام 2019 بزيادة بلغت 28.3٪.

كما بلغـت قيمة المبالغ المنصرفة من المعاشات والمساعدات 3.4 مليار جنيه عام 2019/2020 مقابل 5.8 مـليارجـنيـه عام 2018/2019 بأنخفاض بلغ 42.3٪ و بـلـغ عـدد الـحـالات المستفيـدة 474 الف حالــة عــام 2019/2020 مقابل 1.3 مليون عام 2018/2019 بإنخفاض بـلـــغ 63.1 ٪ ويرجع ذلك الانخفاض الي دمج بعض الحالات لبرنامج كرامة .

واوضح الجهاز ان إجمالي قيمة المعاشات بلغت 116.1 مليار جنيه عام 2019/ 2020 مقـابل 85.5 مليار جنيـه عـام 2018/2019 بزيادة بلغت 35.8 ٪ .و بلغ عدد الحالات المستفيـدة 3.9 مليون حالة عام 2019 / 2020 مقابل 3.7 مليون حالة عام 2018 / 2019 بزيادة بلغت 3.8 ٪ .

و بـلــغت قيـمـة المبـالـغ المنصرفـة من معاشات الهيـئة القومية للتأمين الاجتمـاعي علي المنتفعين 7.8مــليـار جـنـيـه عام 2019/2020 مقابل 6.1 مـليـار جــنيـه عام 2018/2019 بـزيادة بـلـغـت 29.4 % و بـلغ عـدد الحـالات المــستـفـيـدة من معاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتمـاعي 5 مليـون حالـة عــام 2019 /2020 مـقابـل 3.4 ملــيون حــالــة عــــام 2018/2019 بــزيــادة بــلــغـت 47.7%

و بلغـت قيمـة المعاشـات المنصرفة للارامل بالقطاع العام والخاص 2.1 مليار جنيه عام2020مقابــل 1.7 مليار جنيه عام 2019 بزيادة بلغت 24.7 % .

و بـلغ عـــدد الحــالات المـستفـيـدة للارامل 2.1 مليـون حالـة عــام 2020 مـقابـل 1.9 ملـيون حالة عــام 2019 بزيادة بلغت 6.3 %

و بـلغــت قيـمـة المعاشات للعاملين بالقطاع الـعـام والـخـاص 6.9 مـليار جنيـه عام 2020 مقابل 5.3 مليار جنيه عام 2019 بزيادة بلغت 29.8 % .

واشار الجهاز الي ان عـــدد الحــالات المستـفيــدة بلغ 2.6 مــلـيـون حــالــة عام 2020 وهو نفس العدد للعام السابق فيما بـلغـت قيـمة المعاشات المنـصرفة للعاملين لدي انفسهم 881 مليون جنيــه عـــام 2020 مـقابل 708 مليــــون جـــنيه عام 2019 بزيادة بلغت 24.4% .

و بــلــغ عـــدد الحــالات المسـتـفيدة 860.2 ألـف حالـة عــام 2020 مـقابـل 784 ألــف حــالــة عــام 2019 بزيادة بلغت 9.7 %

واشار الجهاز الي عـدد الجمعيات الأهلية المعــانة بلغ 3516 جمعية عام 2020 مقابل 3226 عام 2019 بزيادة بلغت 9% .

و بــلـغ عــدد الأعضاء المشـتركين 409.6 ألـف مـشـترك عــام 2020 مــقابـل 459.3 ألــف مـشـــترك عــــام 2019 بـأنـخـفـاض بـلـغ 10.8 % .