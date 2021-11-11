وزيرة التخطيط تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسكو

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التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ممثلي التحالف الأفريقي للعدالة المناخية لأفريقيا، إحدى منظمات المجتمع المدني المعنية بتغير المناخ، وشارك في اللقاء أحمد فتحي منسق التحالف الافريقي للمناخ في مصر ورئيس مؤسسة شباب بتحب مصر، والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو التحالف في مصر، وميثيكا موندا المدير التنفيذي للتحالف الافريقي للمناخ، واوجستين جامشا مدير السياسيات في التحالف الافريقي للمناخ.

وأكدت «السعيد» خلال الإجتماع اليوم الخميس، اهتمام مصربالتنسيق مع كافة أصحاب المصلحة، من خلال اتباع نهج تشاركي يضمن تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والنساء وأعضاء البرلمانات وغيرهم، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة، وتطلع مصر للتنسيق مع كافة الفاعلين- بما في ذلك المجتمع المدني، في إطار الإعداد لمؤتمر الأطراف المقبل.

وتناول اللقاء استضافة مصرممثل عن القارة الافريقية لقمة المناخ القادمة ٢٧ في مدينة شرم الشيخ العام القادم، وتطلع التحالف كممثل للمجتمع المدني الأفريقي لتنفيذ العديد من الانشطة بالتعاون مع الحكومة المصرية .

كما تناول منسق التحالف في مصر التنسيق في تنفيذ اول فاعليات تحالف المناخ في ديسمبر من الشهر القادم في القاهرة والذي سيضم ممثلي التحالف في مصر وممثلي التحالف من العديد من الدول الافريقية.

وتحدثت النائبة أميرة صابر عن كون العام القادم هو عام المجتمع المدني في مصر ومن المتوقع أن يمكن ذلك المجتمع المدني ويفتح باباً للفرص ولتسليط الضوء على دوره المحوري خاصة في قضايا البيئة والتغير المناخي.

كما تحدث المدير التنفيذي للتحالف عن التطلع لبداية العمل مبكرا في مصر والتي تعتبر ممثل افريقيا في استضافة قمة المناخ وان على المجتمع المدني الافريقي الاعداد جيدا والاعلان عن خططه مبكرا لانه في حالة عدم حدوث ذلك سوف يأتي من يضع لنا الخطط التي ننفذها داخل القارة الافريقية كما اضاف بسعادته بتبني السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأجندة التنمية المستدامة وحديثه عن احقية الدول الافريقية في الدعم والتنمية.

واضاف مدير السياسيات بالتحالف الافريقي أنه من الجيد البداية المبكرة لاعلان استعداد افريقيا لقمة المناخ القادمة وذلك من خلال الفاعلية التي سيتم تنفيذها في ديسمبر والعديد من الفاعليات التي سوف تأتي تباعاً في مدينة شرم الشيخ الذي سبق له حضور العديد من الاجتماعات في تلك المدينة الجميلة التي يرى انها دوما مستعدة لاستضافة الفاعليات الكبرى.

جدير بالذكر أن التحالف الأفريقي للعدالة المناخية لأفريقيا يمثل شبكة من ممثلي المجتمع المدني في 40 دولة أفريقية، ويهتم التحالف بالدفع بأولويات القارة فيما يتعلق بتغير المناخ، بما في ذلك الاحتياجات والظروف الخاصة للدول الأفريقية من واقع كونها الأكثر تأثراً بتبعات ظاهرة تغير المناخ.