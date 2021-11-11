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ضبط متهم بتوظيف الأموال استولى على 3 ملايين جنيه من عدة أشخاص بالإسكندرية

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ضبط متهم بتوظيف الأموال استولى على 3 ملايين جنيه من عدة أشخاص بالإسكندرية ضبط متهم بتوظيف الأموال استولى على 3 ملايين جنيه من عدة أشخاص بالإسكندرية

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، أحد الأشخاص بالإسكندرية، لاستيلائه على أموال عدد من المواطنين بزعم توظيفها في تجارة المنظفات.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، و5 أشخاص آخرين، بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة المنظفات، مقابل أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد وامتنع عن رد أصول المبالغ إليهم.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم، مما مكنه من الاستيلاء على أموال بلغت 3 ملايين جنيه من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها التي وعد بتوزيعها، واستيلائه على كامل المبالغ المالية دون ردها.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

المصرى اليوم

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