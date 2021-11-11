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: لا نملك المال لدفع غرامة شيكابالا وسنحاول تقسيط المبلغ

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الزمالك: لا نملك المال لدفع غرامة شيكابالا وسنحاول تقسيط المبلغ : لا نملك المال لدفع غرامة شيكابالا وسنحاول تقسيط المبلغ

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أكد حسام المندوه، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى ، أن ناديه لا يملك دفع غرامة مليون و300 ألف دولار لصالح نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى، وذلك في قضية تغريم القلعة البيضاء 400 ألف دولار إضافية لصالح النادى البرتغالي.

وقال المندوه في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»: «لا نملك في الوقت الحالى مبلغ الغرامة ولكننا نتبع خطوات في كل القضايا خلال الفترة الماضية وهو التفاوض مع النادى من أجل تقسيط الغرامة وسنحاول مع النادى البرتغالى في الساعات القادمة لمحاولة دفع المبلغ على دفعات».

وأشار إلى أن الزمالك تحمل غرامة قسطين من 3 أقساط، بواقع 400 ألف دولار في القسط الواحد، موضحًا أن سبورتنج لشبونة اشتكى الزمالك في مارس 2017، طالب خلالها بمستحقات انتقال شيكابالا إلى الأبيض، بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

وأوضح أن الزمالك تجاهل الرد على سبورتنج لشبونة، والأحكام الصادرة ضده أيضًا، وهو ما دفع النادي البرتغالي لتقديم طعن لدى المحكمة الرياضية الدولية، موضحًا أن الزمالك أصبح مطالبا بسداد مليون و300 ألف دولار لصالح سبورتنج لشبونة، مضيفًا «شيكابالا أيضًا مستحقاته يتم خصم جزء منها، خاصة أنه يتم دفعها للنادي البرتغالي».

المصرى اليوم

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