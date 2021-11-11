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: أزمة التجديد لبن شرقي مستمرة.. واللاعب ليس من أبناء النادي

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الزمالك: أزمة التجديد لبن شرقي مستمرة.. واللاعب ليس من أبناء النادي : أزمة التجديد لبن شرقي مستمرة.. واللاعب ليس من أبناء النادي

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أكد حسام المندوه، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى ، أن الدولى المغربي أشرف بن شرقي، لم يوافق على تجديد عقده حتى الآن مع القلعة البيضاء.

وقال المندوه في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»: «لا يزال أزمة الشرط الجزائى مستمرة ولكننا نحاول حاليا على توفير مقدم تجديد عقده ونسعى بكل الطرق لحل هذا الأمر في الوقت القريب لفرض الاستقرار على الفريق خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «فى النهاية بن شرقي لاعب محترف وليس من أبناء نادى الزمالك، فهو يريد تحقيق عدة مكاسب سواء بتجديد عقده مع النادى أو الانتقال لأى فريق آخر سواء داخل أو خارج ، وسيكون هناك جلسة حاسمة مع اللاعب بعد عودته من المغرب».

يذكر أن بن شرقى تلقى عرضين أحدهما إماراتى والآخر قطرى، ويفاضل اللاعب بين العرضين، لحين حسم مسئولى الفريق الأبيض موقفهم بالموافقة على طلبات بن شرقى للتجديد من عدمه.

واتفق مسؤولو الزمالك مع بن شرقى على قيمة التعاقد للتجديد، إلا أن الخلاف يبقى على قيمة الشرط الجزائى في عقد اللاعب، ومن المقرر أن يعقد مسؤولو الزمالك جلسة مع اللاعب عقب انتهاء مشاركته مع منتخب المغرب في التوقف الدولى الحالى.

المصرى اليوم

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